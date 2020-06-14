Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 3 yaralı
Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bursa'da, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.20 sıralarında Orhangazi- İznik Karayolu, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyir halinde olan Osman Karataş (61) idaresindeki 16 ZS 988 plakalı hafif ticari araçla, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer Kağan Kaymaz (21) idaresindeki 16 AIR 329 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Abbas Gökçe (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreli ulaşıma kapanan Orhangazi-İznik Karayolu, Jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:24 Kaynak: DHA
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