Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Orhangazi istikametinden Gölyaka istikametine giden Berkan Armağan A. idaresindeki 77 BN 529 plakalı otomobil, Akharem Mahallesi Kavşağı'nda, Ertuğrul B. idaresindeki greyderle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika