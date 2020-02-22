Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

BURSA'da, karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

BURSA'da, karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C.'nin kullandığı 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi ile kamyonetteki Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. ise sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İhsan Köstekçi'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Öte yandan, kazanın ardından İznik- Adapazarı karayolu kısa süre trafiğe kapatılırken, polis olası kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:20 Kaynak: DHA
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