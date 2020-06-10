Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Yaralanan Y.U. (39), S.Y. (35), Y.A. (36), E.B. (58), S.A. (30) ve M.A. (33) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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