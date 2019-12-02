Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde, Osman Arslan'ın kullandığı 16 AFE 272 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Osman Arslan yaralandı, eşi Merve Arslan hayatını kaybetti.

Yaralı Osman Arslan İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 07:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]