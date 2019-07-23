Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
23 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İznik-Bursa karayolu Müşküle köyü Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan Arif Turgut idaresindeki 34 UZ 3217 plakalı otomobille karşı yönden gelen 16 ABP 162 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Yaralı iki genç sağlık ekiplerince Gemlik
Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma
olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
"Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı