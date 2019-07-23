Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

23 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Bursa karayolu Müşküle köyü Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan Arif Turgut idaresindeki 34 UZ 3217 plakalı otomobille karşı yönden gelen 16 ABP 162 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Yaralı iki genç sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
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