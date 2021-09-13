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BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

13.09.2021 06:05

BURSA'da sürücüsünün aniden fren yaptığı incir yüklü kamyonete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'da sürücüsünün aniden fren yaptığı incir yüklü kamyonete arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu dökülen incirler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa- İzmir Karayolu, Mudanya Bulvarı Kültürpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AJF 326 plakalı incir yüklü kamyonetin sürücüsü Bozan Öztürk trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. Bu sırada Nazlı Çelik, 27 EM 458 plakalı otomobiliyle duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilirken, savrularak ters dönen kamyonette bulunan incirler yola döküldü. Kazada otomobil sürücüsü Nazlı Çelik ile kamyonette bulunan İsmail Öztürk yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelerek yol güvenliği alan polis ekipleri, dökülen incirler nedeniyle yolun kayganlaşması üzerine, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi. Yolun temizlenmesi ve aracın çekilmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

Otomobil, Bursa, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA OTOMOBİL İNCİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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