Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı

03.03.2022 22:15

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandıBURSA Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı

BURSA Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan yaşlı sürücü ağır yaralandı.

Kaza sabah 07.15 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fahrettin Özdemir idaresindeki 16 BCH 901 plakalı otomobil, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken önünde seyreden Cemil Başkan idaresindeki 16 RK 132 plakalı kamyona çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Kaza sonrasında araç içinde sıkışan Fahrettin Özdemir için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan ve ağır yaralı olan yaşlı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı

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Orhangazi, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, araç içinde sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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