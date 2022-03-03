Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı

03.03.2022 11:53
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı

Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan yaşlı sürücü ağır yaralandı.

Kaza, sabah 07.15 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fahrettin Özdemir (73) idaresindeki 16 BCH 901 plakalı otomobil, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken önünde seyreden Cemil Başkan (56) idaresindeki 16 RK 132 plakalı kamyona çarptı.

Araç içinde sıkıştı

Kaza sonrasında araç içinde sıkışan Fahrettin Özdemir için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan ve ağır yaralı olan yaşlı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı
Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kamyona çarptı, otomobilde sıkışıp ağır yaralandı Kamyona çarptı, otomobilde sıkışıp ağır yaralandı

Orhangazi, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:33 Tezgahların yeni favorisi kolyoz! Kilosu 15 liradan alıcı buluyor
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
10:22 Gerçek yaşı 73, biyolojik yaşı 33, hedeflediği yaş 120: O Antalya'nın demir adamı
10:50 Duvarlarda babasını öldüren kurşunların izleri! Gazeteci Güngör Aslan'ın kızı babasının bıraktığı yerden devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil kamyona arkadan çarptı, yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement