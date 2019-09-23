Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sibel Kaygısız'ın kullandığı 35 ADS 592 plakalı otomobil, Bursa- Balıkesir kara yolunun Yenikarağaç Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Kadir Sarıtabak idaresindeki 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Savrulup yol kenarındaki bariyerlere de çarparak durabilen otomobilde bulunan Aysel Kaygısız, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü Sibel Kaygısız ise 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kaza karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karacabey, Kaygısız, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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