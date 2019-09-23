Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sibel Kaygısız'ın kullandığı 35 ADS 592 plakalı otomobil, Bursa- Balıkesir kara yolunun Yenikarağaç Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Kadir Sarıtabak idaresindeki 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Savrulup yol kenarındaki bariyerlere de çarparak durabilen otomobilde bulunan Aysel Kaygısız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü Sibel Kaygısız ise 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kaza karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.