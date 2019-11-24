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Bursa'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı
6 saat önce
BURSA'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
BURSA'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı
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