Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı

6 saat önce

BURSA'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı.

BURSA'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil köprülü kavşaktan uçtu; 4 kişi yaralandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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