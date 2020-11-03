Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl-Ortaköy yolunda seyreden Umut Ö. idaresindeki 16 KJY 96 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Kazada motosiklet sürücüsü Umut Ö. ve arkasında bulunan Yasin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.