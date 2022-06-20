Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı

20.06.2022 23:13

- Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

- Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl-Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy mahallesinden İnegöl'e seyir Reşat Nuri G. yönetimindeki 16 NAU 34 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Önder Ç.yönetimindeki plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle ön lastiği kopan motosiklet 50 metre sürüklendi. Kaza sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 ağır yaralı - Son Dakika
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