Bursa'da otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Ali Irkıl yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli istikametine seyreden sürücü Ali Irkıl idaresindeki 16 N 3709 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Aşırı hızın da etkisiyle otomobil, şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin içinde sıkışan Ali Irkıl'ın yardımına kazayı gören çevredeki sürücüler yetişti. Otomobilin içinde sıkışan Ali Irkıl'ı kurtaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir yeni kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tedavisi yapılan Irkıl, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Ali Irkıl'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:28 Kaynak: DHA
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