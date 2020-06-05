Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı, 3 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik- Umurbey yolunda meydana geldi. Umurbey'den Gemlik istikametine seyreden M.K. yönetimindeki 16 MPB 32 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada takla atan otomobilde sürücü M.K. ile birlikte bulunan H.S. ve A.Ç. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.