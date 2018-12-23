Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

Bursa'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı

3 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Akın idaresindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu Karkas Kavşağı yakınında yoldan çıkıp su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan Akın'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerinde sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Akın, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:33 Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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