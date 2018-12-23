Bursa'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
3 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah
Akın idaresindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu Karkas Kavşağı yakınında yoldan çıkıp su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Akın'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerinde sevk edilen 112 Acil Servis
ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Akın, Gemlik
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:33 Kaynak: AA
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