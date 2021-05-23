Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı

BURSA - Bursa Mudanya Halitpaşa Mahallesi Stadyum Caddesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Stadyum Caddesi'nden Bursa istikametine gitmekte olan F.T. yönetimindeki 16 AHL 151 plakalı otomobil, Stadyum Caddesi kenarında park halindeki 16 AD 883 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi 112 acil ekiplerince çıkarılarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü F.T araçtan ağır yaralı olarak çıkarılırken, diğer yolcu kontrol için hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiyesi herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbir aldı.

Mudanya emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.