Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü

15.03.2022 05:05

Son dakika haberlerine göre Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü 50 metre boyunca taklalar atan otomobilde 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti Bursa'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdikten sonra 50 metre boyunca taklalar attı.

Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü

50 metre boyunca taklalar atan otomobilde 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdikten sonra 50 metre boyunca taklalar attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil sürücüsün kontrolünden çıkarak yol kenarında ağaçlara vurduktan sonra taklalar attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hicret Er ve yanında bulunan Serdar Demir sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin kaldırıma çarparak havalandığı ve yol kenarındaki ağaçları devirerek 50 metre boyunca taklalar attığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü
Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü

YORUMLAR
500
Son dakika! Bursa'da ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi öldü Son dakika! Bursa'da ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi öldü

Otomobil, Hicret, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
00:58 5 milyon kişi çıkacak sonuca kilitlendi! EYT'lilerle ilgili düzenleme çarşamba günü masaya yatırılacak
00:54 Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu
00:40 Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar
00:22 Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin
00:18 Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı
00:16 Putin ile görüşme talebinin olup olmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov'dan net yanıt: Ukrayna ve ABD'den talep olmadı
00:12 Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı
23:45 Önder Karaveli'nin açıklamaları Beşiktaş taraftarını çıldırttı
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 05:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi : 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement