Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobilde bulunan Zuhal K, hayatını kaybetti. Yaralanan Mürvet K, Aziz K, Ali Emir K. ve Meryem K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl ve Kestel'deki hastanelere kaldırıldı.

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