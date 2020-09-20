Bursa'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'da bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıraları İznik- Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü A.K.H 16 F 8485 plakalı aracı ile Yenişehir İstikametinden, İznik istikametine seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu yine aynı istikamette seyir halinde bulunan 16 JRR 13 plakalı M.O. kontrolündeki TIR'a yerlerin yağışlı ve kaygan olması sonucu duramayarak arkadan çarptı. Kaza sonucu A.K.H isimli şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan F.H, M.H, V.A isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.