Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

36 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bursa'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Orhangazi'den Bursa yönüne giden Sertan Yavuz (23) idaresindeki 16 AAL 284 plakalı otomobil, ilçe çıkışında, Hakan Orun'un (26) kullandığı 33 CNZ 62 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki Aytekin Ballı'nın (28) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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