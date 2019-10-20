Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şanlı (62) idaresindeki 26 UR 337 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunun Çitli Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Hasan Öncül'ün (53) kullandığı 03 EF 882 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Şanlı ile Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişilerden Mehmet Poyraz'ın öldüğünü belirledi.
İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar Şanlı, Alpak, Koca ve Ayaz'ın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.