Bursa'da otomobil tutkunlarından sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika

Bursa'da yaklaşık bir yıl önce "Bursa Toyota Club" çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki engelliye akülü araç hediye etti.

Haftada bir gün sanal ortamda buluşan grup üyeleri, farklı farklı sosyal sorumluluk etkinlikleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Grup üyeleri, son olarak ihtiyaç sahibi 2 engelliye akülü araç yardımında bulundu.

Grubun başkanı Yasin Altın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 800 kişinin oluşturduğu platformda amaçlarının iyilik yapmak olduğunu vurguladı.

Aşırı hız, tehlikeli araç kullanımı, gereksiz modifiye ve ses tesisatı gibi hoş olmayan konulardan uzak durduklarını, insanlara faydalı işler yapmayı kendilerine amaç edindiklerini anlatan Altın, şunları kaydetti:

"Daha önce öğrencilere bot, mont ve kıyafet yardımı yaptık. Ramazan ayında durumu olmayan ailelere erzak yardımında bulunduk. Şimdi ise iki kardeşimize akülü sandalye yardımı yaptık. Grubumuzda maddiyat ikinci planda olup amaç tamamen müşküle yardımdır. Aramızda olmak isteyen her marka araç sahibi ya da araç sahibi olmayan her ferde kapımız açıktır. Biz muhabbeti ve saygısı olan insan arıyoruz. Daha birçok projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız şov değil, farkındalık oluşturmak."