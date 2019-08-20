Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:22 Kaynak: AA
'nın Mudanya
ilçesinde, yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Hasan Yiğit
(52) idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolunda yolcu almak için duraklayan Ramazan G'nin (44) kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 16 BOD plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü Yiğit, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan Hasan Yiğit, 112 Acil Servis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yiğit'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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