Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü
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Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Yiğit (52) idaresindeki 16 APD 60 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolunda yolcu almak için duraklayan Ramazan G'nin (44) kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 16 BOD plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü Yiğit, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan Hasan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yiğit'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hasan Yiğit, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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