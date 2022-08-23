Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler

23.08.2022 09:35
Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler

Bursa'da otomobil yolda kalınca yardımına motosikletliler yetişti.

Bursa'da otomobil yolda kalınca yardımına motosikletliler yetişti. Motosiklet sürücüleri otomobili tamirhaneye kadar elleri ve ayaklarıyla iterek götürdüler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir sebeple yolda kaldı. Tesadüfen yoldan geçen 2 motosiklet sürücüsü ise otomobili el ve ayaklarıyla iterek tamirhaneye götürdüler. O ilginç anlar arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. - BURSA

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'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da
Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler - Son Dakika
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