Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

15.04.2022 17:49
Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada zeytin ağaçlarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi'nde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan Ömer Ozan Kayıkçı (33) idaresindeki 16 H 0022 plakalı otomobil Ilıca Kavşağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarparak sürüklenen otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ozan Kayıkçı ile yanında yolcu olarak bulunan Aykut Sönmez (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı Kazada ölen Ezgi'nin ablası: Yıllar da sürse mahkeme sürecini takip edeceğiz Kazada ölen Ezgi'nin ablası: Yıllar da sürse mahkeme sürecini takip edeceğiz

Orhangazi, Otomobil, Zeytin, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement