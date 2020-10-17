Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzur uygulaması sırasında otomobilde yapılan aramada tarihi sikkelerle dedektör bulundu.
İlçede ortaklaşa uygulama yapan emniyet ve jandarma ekipleri, N.U. ve B.Y'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, tarihi sikkeler ile altın arama dedektörü ele geçirdi.
Sikkeleri ve dedektörü muhafaza altına alan ekipler, N.U. ve B.Y'yi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
- Kaynak: AA
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