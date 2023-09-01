Bursa'da Otomobilde Tartışan Çiftin Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

Bursa'da Otomobilde Tartışan Çiftin Kavgası Kanlı Bitti

Son Güncelleme: 01.09.2023 09:59

Bursa'da bir çift arasında otomobilde çıkan tartışma sonucunda kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da Leyla Kaya (45), otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı eşi H.K. (55) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Kaya'nın, tartışma sonrası otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı. H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı. Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.

KOŞUŞTURMA ANI KAMERADA

Öte yandan Leyla Kaya'nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya'nın, kocası H.K. tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

Leyla Kaya, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Otomobilde Tartışan Çiftin Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobilde Tartışan Çiftin Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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