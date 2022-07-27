Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar - Son Dakika
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Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar

27.07.2022 18:09

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilde yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan bir kişi adeta canını hiçe saydı. Şaşkınlık ve korku yaratan o anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sürücüyü belirleyen polis ekipleri 1127 lira idari para cezası kesti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde araç sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı. Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİ

Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti.

1127 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar - Son Dakika
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