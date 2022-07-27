Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti.

Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti.

10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde araç sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı. Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafiği ve canlarını hiçe saydılar! Bir otomobile 9 kişi binip, 1 kişiye de kaputun üstünde yolculuk yaptırdılar - Son Dakika

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