Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli bekçiler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi 21. Metal Sokak'ta görev yapan mahalle bekçileri, 3 kişinin park halindeki 35 CLJ 91 plakalı otomobilden hırsızlık yaptığını fark etti.

Bekçilerin müdahalesi sonucu suçüstü yakalanan S.N. (29), S.K. (31) ve C.N. (29) emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansırken, zanlılardan C.N'nin çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden dün tahliye olduğu öğrenildi.