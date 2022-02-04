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Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

04.02.2022 01:01
Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli bekçiler tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli bekçiler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi 21. Metal Sokak'ta görev yapan mahalle bekçileri, 3 kişinin park halindeki 35 CLJ 91 plakalı otomobilden hırsızlık yaptığını fark etti.

Bekçilerin müdahalesi sonucu suçüstü yakalanan S.N. (29), S.K. (31) ve C.N. (29) emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansırken, zanlılardan C.N'nin çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden dün tahliye olduğu öğrenildi.

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İnegöl, Metal, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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