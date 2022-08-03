Eski eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü! İfadesinde, "Üzgün ve pişmanım" dedi

Polis memuru Bilal Ağır (52) geçtiğimiz şubat ayında bir otopark girişinde, 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı, kendisiyle aynı soyadı taşıyan okul müdürü Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra, tabancası ile kurşun yağdırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

"YANINDAKİ KİŞİNİN KÜFÜRLERİ SEBEBİYLE BU OLAY OLDU"

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede; tutuklu sanık Bilal Ağır'ın, Yasemin Ağır'ı 'boşandığı eşi kasten öldürmek', Yahya Aydın'ı da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Şeyma Ü.'yü yaraladığı için de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Bilal Ağır, iddianamenin nöbetçi mahkemece kabul edilmesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacak.