Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı

15.06.2022 21:42
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı

Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı.

Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araç, cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü başından yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BV 391 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sağ şeritte bulunan 35 ALN 937 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan hafif ticari sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşla yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı

YORUMLAR
500
Yıldırım ve Osmangazi'de su kesintisi Yıldırım ve Osmangazi'de su kesintisi Kestel'de uyuşturucuya geçit yok Kestel'de uyuşturucuya geçit yok
Kaynak: İHA

Osmangazi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı - Son Dakika
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