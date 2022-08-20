Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y., kazayı haber alır almaz acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti - Son Dakika

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