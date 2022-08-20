Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti - Son Dakika
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Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti

20.08.2022 11:57

Bursa'da, aracın çarptığı bisikletli Uras Y. ağır yaralandı.12 yaşındaki Uras'ın annesi Nurcan Y., temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı oğlunu görünce baygınlık geçirdi.

Dün saat 18.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, Barış Arukan (28) yönetimindeki otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Tarlaya savrulan Uras Y. yaralandı. Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HABERİ ALAN ANNE, ACİL SERVİSE KOŞTU

Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y., kazayı haber alır almaz acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.'nin yardımına koştuğu görüldü.

Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi
Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi
Çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalık geçirdi
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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti - Son Dakika
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