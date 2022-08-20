ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ - Son Dakika
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ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

20.08.2022 13:02
ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Y. (12) ağır yaralandı.

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Y. (12) ağır yaralandı. Uras Y.?nin annesi Nurcan Y., temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneye getirilen yaralı oğlunu görünce fenalaştı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y.'ye çarptı. Tarlaya savrulan Uras Y. yaralandı. Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alan Nurcan Y., acil servise koştu. Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, başka bir otomobilin, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.?nin yardımına koştuğu görüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLEN YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ - Son Dakika
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