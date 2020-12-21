Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünü battaniye ile soğuktan korudu - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Wael Alsabbagh (34) ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Murat Ceyhan (31) çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsünü soğuktan korumak için üstünü battaniye ile örttü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Murat Ceyhan yönetimindeki 16 PK 126 plakalı otomobil, Sanayi Zafer Caddesi'nden aniden çıkan Suriye uyruklu Wael Alsabbagh'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen Alsabbagh ağır yaralanırken Murat Ceyhan durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, yaralının üşüdüğünü fark eden Ceyhan, üzerine battaniye örttü. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsabbagh İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Wael Alsabbagh'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.