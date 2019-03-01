Bursa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü
56 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.
Atakan D. idaresindeki 16 AAE 08 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rumeysa Kuyumcu'ya (22) çarptı.
Yaralanan Kuyumcu, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuyumcu, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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