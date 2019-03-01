Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü

Bursa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

Atakan D. idaresindeki 16 AAE 08 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rumeysa Kuyumcu'ya (22) çarptı.

Yaralanan Kuyumcu, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuyumcu, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:58 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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