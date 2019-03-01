Bursa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.



Atakan D. idaresindeki 16 AAE 08 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rumeysa Kuyumcu'ya (22) çarptı.



Yaralanan Kuyumcu, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kuyumcu, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi