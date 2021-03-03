Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ata Bulvarı'nda seyreden M.K. (34) idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e (45) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özden, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Bursa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan sürücü M.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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