Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

14 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa- Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:14 Kaynak: AA
Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel
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