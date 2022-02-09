Bursa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cihan D. idaresindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Hülya Türkmen'e (41) çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Türkmen'in cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cihan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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