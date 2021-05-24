Bursa'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan Uylaşarslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi İngaz Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 ANA 361 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Ayhan Uylaşarslan'a (48) çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler

İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar

Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan

Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi