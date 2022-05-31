Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.B.Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Alanyurt yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda, Soner Sevim (15) idaresindeki 16 ACB 896 plakalı motosiklete çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Sevim'i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Sevim, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.B.Ç. gözaltına alındı.
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