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Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
7 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Saliha Kırcalı F. (35) idaresindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil, Ahmet Türker Çevreyolu'nda, İlhan U. (70) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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