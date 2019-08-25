Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

36 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RAP 95 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Özlüce kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Filiz refüje savruldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Filiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Filiz'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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