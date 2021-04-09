Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde Melahat K. (40) idaresindeki 16 PN 303 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa T'ye (80) çarptı.
Kazada yaralanan Mustafa T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan etraftaki bazı vatandaşlar, yaşlı adama çarpan sürücüye tepki gösterdi.
Kaynak: AA
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