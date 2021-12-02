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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

02.12.2021 16:25
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yalova istikametinden Bursa'ya doğru giden Şafak Temel, idaresindeki 16 RCU 98 plakalı otomobil, Orhangazi ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil İbrahim Şen'e (69) çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile Şen yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İbrahim Şen, Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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