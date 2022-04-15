Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomobilin zeytinliğe devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi- İznik kara yolunda İznik istikametine seyreden Ömer Ozan K. (33) idaresindeki 16 H 0022 plakalı otomobil, Ilıca kavşağı yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Ozan K. ve araçta bulunan Aykut S'yi (30) İznik Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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