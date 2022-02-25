Bursa'da otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

25.02.2022 19:27
Bursa'da otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Kumla Mahallesi İskele Meydanı'nda bir otel önünde bulunan park halindeki 49 AG 432 plakalı otomobile binen R.T, hareket ettirdiği aracın önünde yatan sokak köpeğini ezdi.

Bir süre ilerledikten sonra aracı çevredekilerin uyarısı üzerine durduran R.T, otomobilin altında sıkışan köpeği, kriko yardımıyla kurtardı. Köpek, daha sonra tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin sokakta yatan köpeğin üzerinden geçmesi ve sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılması yer alıyor.

Sürücü R.T'nin, polis ekiplerince ifadesi alındığı öğrenildi.

"Konunun takipçisi olacağız"

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, AA muhabirine olayın 11 Şubat'ta gerçekleştiğini hatırlattı.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Dimidoa, "Çarpan kişi, köpeği görmediğini iddia ediyor. İzlediğimiz görüntülerde ise hayvanı görmemesine imkan yok. Biz konunun takipçisi olacağız. Köpek, arkadaşımın kliniğinde tedavi altına alındı. Köpeğin çok sayıda kemiğinde kırık var. Durumu daha iyi. Artık bizim himayemizde tedavisi devam edecek." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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