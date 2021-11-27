Bursa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda M.K. yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü M.K. ile aynı araçtaki üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Dört kişinin cenazeleri, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobildekilerin Bursa'daki programa katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı personeli ve gönüllüleri olduğu öğrenildi.

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