Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Engürücük Mahallesi Kurşunlu, kendisini bekleyen tıra binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar A'ya çarptı.

Yaralanan Yaşar A, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Y.A. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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