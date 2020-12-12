Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı

12.12.2020 12:19
Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobildeki sakız kutusunda uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otomobildeki sakız kutusunda uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.

Ekipler, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisindeki uygulama noktasında, F.Z'nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobili durdu.

F.Z'nin kısıtlamaya yönelik belge olmadan sokağa çıktığını tespit eden ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri kişinin otomobilinde arama yaptı. Aramada, otomobildeki sakız kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.

Yakalanan şüpheli F.Z, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı
Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış         
12:20
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti         
11:29
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı Hepsi kazandırdı! Bu hafta borsa, döviz ve altına yatırım yapan servetine servet kattı         
18:33
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 12:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da otomobilindeki sakız kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei